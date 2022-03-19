سعر عملة بيتكوين يرتفع إلى 41 ألفاً و970 دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.5% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 41 ألفا و970 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1.3%، حيث يتم تداولها بين 41 ألفا و542 دولار و42 ألفا و91 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 39% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر الماضي عند 68 ألفا و992 دولار.

وأضافت عملة بيتكوين 8.4% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 9.4% حتى الآن هذا العام.

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