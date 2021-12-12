بيتكوين ترتفع 2.9% وتكسر حاجز 50 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2.9% لتكسر حاجز الـ 50 ألف دولار.

وبلغ حجم التداول 682.4 مليون دولار في الساعات الـ 24 الماضية، أو 41% من متوسط 20 يوما، وفقا لبيانات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتذبذبت الأسعار بنسبة 3.2% منذ الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك، ليتم تداولها بين 48 ألفا و681 دولار و50 ألفا و241 دولار.

وتقل بيتكوين الآن 27% من أعلى مستوى وصلت إليه في نوفمبر وبلغ 68 ألفا و992 دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news