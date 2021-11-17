توقعات العملات الرقمية خلال عام 2022

المصدر: مادة اعلانية

شهد عام 2021 تضاعف قيمة عملة البيتكوينثلاث مرات لأعلى مستوى له على الإطلاق من حوالي 20 ألف دولار في عام 2017 إلى 66 ألف دولار في أكتوبر،كما شهد أيضًا تدخل المؤسسات المالية في الأصول الرقمية بقوة كما لم يحدث من قبل وأصبح DeFi (التمويل اللامركزي) جزءًا رئيسيًا من سوق العملات الرقمية، نمت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة من 776 مليار دولار إلى 2.5 تريليون دولار.

لقد مر سوق تداول العملات الرقمية بعامين مثيران للاهتمام، فبعد تراجع واسع النطاق في السوق في عام 2020 مع انتشار وباء كوفيد، انتعشت الصناعة بقوة في عام 2021 مع العديد من العملات الرقمية الرئيسية التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار، شهدنا أيضًا نموًا هائلاً لـ DeFi.

ولكن الاهتمام حاليًا حول ما الذي يخبئه المستقبل لعام 2022؟ بالنظر إلى ما حدث خلال عام 2021، يمكن أن نكون وسط اتجاه سوق أكبر بكثير تقوده المؤسسات المالية التي تواصل البحث عن طرق جديدة لتعريض المستثمرين التقليديين لأصول التشفير.

أحد أكبر المخاوف المتزايدة في أذهان الناس في الصناعة هو التنظيم، فبعد عام 2021 الاستثنائي يمكن للجهات التنظيمية أن تكون أكثر تصميمًا من أي وقت مضى للحد من تأثير سوق العملات الرقمية، وبالتالييجب أن يكون المستثمرون مستعدين لهذا الاحتمال أيضًا.

في هذه المقالة، سنقدم لك نظرة عامة حول ما يمكن توقعه في عام 2022 لعدد من العملات الرقمية:

هل ستتجاوزالبيتكوين مستوى 100 ألف دولار أمريكي في عام 2022؟

تعد صناديق الاستثمار المتداولة في الغالب وراء صعود عملة البيتكوين مؤخرًا إلى ارتفاعات قياسية جديدة في أواخر عام 2021، حيث وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا على أول صندوق متداول في البورصة مدعوم بالبيتكوينفي الولايات المتحدة والذي تقدمه ProShares.

لقد جعل هذا متداولي العملات الرقمية متحمسين بشكل لا يصدق، لأنه سيعني على الأرجح أن العديد من المستثمرين سيكونون قادرين على تداول العملة الرقمية الرائدة دون امتلاك الأصل مما سيزيد من التداول بين أولئك الذين يفضلون تجنب التقلبات.

ولكن حتى قبل هذه الأخبار، كان عام 2021 عامًا مذهلًا لعملة البيتكوين، ابتداءً من العام بحوالي 29000 دولار تضاعف السعر مرتين، أولاً عندما وصل إلى 64 ألف دولار في أبريل، ثم مرة أخرى عندما انخفض إلى 29 ألف دولار في يوليو وارتفع إلى 66 ألف دولار في أكتوبر، يهدف الكثيرون إلى الحصول على 100 ألف دولار لكل عملة نقدية بحلول نهاية عام 2021.

يوافق العديد من كبار مستثمري العملات المشفرة على أن البيتكوين هي أكثر العملات الرقمية أمانًا لامتلاكها جزئيًا لأنها الأكثر تداولًا وبالتالي الأكثر سيولة، بالنسبة للعديد من متداولي التشفير المحترفين تشكل العملة الرقمية المعيارية ما بين 50% و 60% من محافظهم الاستثمارية.

تهيمن العملة الرقمية أيضًا على 45.6 % من سوق التشفير، أي ما يقرب من النصف، إذ تتخطي القيمة السوقية الاجمالية لها 1 تريليون دولار، ومن المحتمل أن تظل البيتكوينأعلى الأصول التي يمكن امتلاكها في سوق التشفير لفترة طويلة قادمة، وليس فقط عام 2022.

هل تخترق عملة الإثيريوم 10 آلاف دولار بنهاية عام 2022؟

تعتبر الإثيريوم هي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية وتهيمن على 18.8% من سوق التشفير، لقد كان الأمر على هذا النحو إلى حد كبير منذ انضمامها إلى السوق في عام 2015.

في عام 2021 كان أداء الإثيريومجيدًا للغاية متبعًا خطوات البيتكوينفي الغالب، لقد صعدت بقوة من مستوى منخفض بلغ 736 دولارلكل عملة لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 4297 دولارفي منتصف شهر مايو قبل أن تتبع البيتكوين في دوامة الهبوط إلى 1700 دولار.

ومع ذلك، فقد كانت في الآونة الأخيرة في طريقها مرة أخرى إلى ارتفاعات جديدة ووصل إلى أعلى مستوي لها على الإطلاق في أكتوبر 2021 ومن المرجح أن يستمر هذا الزخم الصعودي حتى عام 2022.

مع وجود العديد من أكبر مشاريع التشفير القائمة على الإثيريوم(بما في ذلك كل من Uniswap و Polygon)، فمن المنطقي أنها ستستمر في النمو بشكل جيد حتى عام 2022 وما بعده، حتى أن البعض يجادل بأن عملة الإثيريوميمكن أن تتفوق على العملة الرائدة بحلول عام 2026.

الشيء الوحيد الذي يعيق العملة الرقمية هي أنها لم تكمل بعد انتقالها إلى إثبات الحصة الذي يحدث عبر العديد من الترقيات، ومع ذلك، يقدر البعض أن العمل يمكن أن يكتمل بحلول مايو أو يونيو 2022، ويعتبر ذلك أمر مهم للغاية وذلك الازدحام الذي رأيناه في فبراير 2021 والذي قد يتسبب في انتقال المطورين إلى منصات العقود الذكية الأخرى.

أين التالي بالنسبة لسعر عملة الريبل؟

تراجع سعرالريبلXRP العملة المشفرة الأصلية لشبكة ريبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من شهر أكتوبر، حتى مع زيادة العملات الرقمية مثل البيتكوينوالإيثر التي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

جذبت الريبل الانتباه في الأسواق المالية بسبب دعوى قضائية جارية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في ديسمبر 2020 ضد Ripple Labs، والتي تدعي أن عرض عملة الريبلXRP ينتهك اللوائح الخاصة بالأوراق المالية غير المسجلة.

كان للدعوى القضائية تأثير على تداول العملة في الولايات المتحدة، لكن العملة الرقمية لا تزال نشطة في الأسواق الدولية.

ما الذي حدث لشركة ريبلفي ديسمبر 2020 وكيف يتم تداول عملتها المشفرة الأصلية منذ ذلك الحين؟

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الشركة في 22 ديسمبر 2020، بدعوى أن "عروضها ومبيعاتها من عملة الريبلXRP انتهكت متطلبات التسجيل الواردة في القسمين 5 (أ) و (ج) من قانون الأوراق المالية".

ثم ادعت الشركة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم تحذيرمحددمن أن عرض XRP وبيعه يورط في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، مما يحرمها من "الإشعار العادل".

انخفض سعر XRP من 0.6 دولار في نهاية نوفمبر 2020 إلى 0.1748 دولار في ديسمبر 2020 عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الدعوى، ارتفع السعر بعد ذلك إلى أعلى مستوى يومي عند 1.9600 دولار في 14 أبريل، حيث ارتفعت عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، كان هذا هو أعلى مستوى للريبل يناير 2018 عندما ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.84 دولار.

انخفضت الأسعار مرة أخرى في مايو مع انهيار أسواق العملات المشفرة، حيث انخفض إلى 0.51 دولار في 22 يونيو وهو أدنى مستوى له منذ 25 مارس، عادت العملة مرة أخرى للصعود خلال بقية الصيف لتصل إلى 1.41 دولار في 6 سبتمبر، مع ارتفاع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى أيضًا.

انخفضت أسعار العملات الرقمية في أواخر سبتمبر على الرغم من أنها انتعشت لاحقًا، أما الريبل فقد تم تداوله عند 1.23 دولار في 10 أكتوبر، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما دون المستوى 1.2 دولار، حيث تخلت بعض العملات المشفرة عن المكاسب حيث بدا أن المستثمرين قاموا بتدوير الأموال إلى البيتكوينوالتي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في 20 أكتوبر بالقرب من 67000 دولار.

جادلت Ripple Labs بأن ما يدفع سعر الريبل هو اتجاهات الأسعار في الأسواق الأوسع وليس إعلانات الشركةأو أخبارها حول أعمالها، وبالفعل تظهر البيانات أن سعر عملة الريبل لم يتأثر بإعلانات الشركة العامة مما يعني أن السوق لا يعتقد أن جهود Ripple تترجم إلى زيادة في سعر العملةXRP.

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