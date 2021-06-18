"سي إن إن" تبيع أرشيفها كــ "رموز غير قابلة للاستبدال"

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

تعتزم شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بيع جزء من أرشيفها التلفزيوني كرموز غير قابلة للاستبدال "NFTs". وأفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن الرموز غير القابلة للاستبدال تمكن أصحابها من أن التحول ليصبحوا أصحاب ملكية رقمية فريدة، ما يسمح لمنشئي المحتوى بجني الثروات.

والرموز غير القابلة للاستبدال هي وثيقة ملكية إليكترونية تعمل على تحويل المحتويات الرقمية كالأعمال الفنية والموسيقى إلى هيئة رموز غير قابلة للاستبدال، حيث تستخدم تقنية “بلوك تشين” لتشفيرها وربطها بأصل رقمي، إذ تعتمد الرموز على الشبكة الخاصة بالعملة الرقمية “إثيريوم”.

وقالت شبكة "سي إن إن": "سيشمل الإطلاق الأولي في نهاية يونيو الحالي، نحو ست وحدات أسبوعية من الأرشيف، وستشمل العروض اللحظات التاريخية الرئيسة بما في ذلك العروض الحصرية المبكرة للشبكة، وتاريخ العالم، والانتخابات الرئاسية".

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