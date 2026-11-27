استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، اليوم، عند 3567.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1%، وفقاً لرويترز.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر، بنسبة 0.8% إلى 3565.20 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 4.3% إلى 41.51 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1292.47 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 868.53 دولار، ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر أسبوعية.