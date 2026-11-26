استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم ، بعد هبوطها في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.

و استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3580.87 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان المعدن انخفض لفترة وجيزة أمس إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 3500 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 بالمئة إلى 3578.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 41.64 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1301.33 دولار، وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 880.50 دولار.