ارتفاع أسعار الذهب بعد رسوم ترامب الجمركية الجديدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الكندية وإطلاقه تهديدات أوسع نطاقاً بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين آخرين، إلا أن قوة الدولار حدت من المكاسب وسط تزايد المؤشرات على اضطراب المشهد التجاري العالمي.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3333.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:45 بتوقيت جرينتش.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3345.10 دولار.



وقال ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 35 بالمئة على الواردات الكندية وتخطط لفرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15 بالمئة أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.



وجاء ذلك في أعقاب إعلانه، الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس وضريبة مماثلة على السلع من البرازيل، ليضاف كل ذلك إلى إخطارات الرسوم الجمركية التي أرسلت في وقت سابق إلى شركاء تجاريين آخرين من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية.



وستدخل جميع الرسوم الجمركية الجديدة التي تم الإعلان عنها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.



وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: "على الرغم من أن حروب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب تكتسب زخماً مرة أخرى، فإن الذهب لم يحصل على الدعم الذي حصل عليه في السابق لأن المستثمرين أصبحوا أكثر اعتياداً على قصة الرسوم الجمركية وأسلوب صنع السياسات الذي ينتهجه ترامب".



ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 24 فبراير، وتجعل قوة الدولار المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.



وعادة ما ينظر للذهب على أنه من الأصول الآمنة في أوقات الضبابية الاقتصادية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 37.17 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1358.61 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1143.55 دولار.