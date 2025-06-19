سورية تُنفذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت

صرح حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم، بأن سورية نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب التي استمرت 14 عاما.



وتمثل الخطوة إنجازا مهما في مساعي سورية لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.



وقال الحصرية لــ"رويترز" في دمشق إن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، وأضاف أن "الباب مفتوح أمام المزيد".