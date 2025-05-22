«بتكوين» تحطم أرقاماً قياسية.. كم بلغ سعرها؟

صعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم، في أحدث التداولات 1,6 بالمئة أي ما يعادل 110049,82 دولار، واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 3325,79 دولار.



وقال جيمس نيفتون خبير التداول لدى كونفيرا "على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين".



ولا يزال الجمهوريون منقسمين حول تفاصيل مشروع قانون الضرائب.

وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف.



وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار لديون البلاد.



وانخفض الدولار إلى 143,27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو.



وقفزت عملة كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر إلى 1368,90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا، اليوم، إلى 1377,00.

واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1,1330 دولار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة، الأربعاء، وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.



واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1,3426 دولار.



وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0,1 بالمئة إلى 0,8245 مقابل الدولار.



