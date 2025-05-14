المفوضية الأوروبية تعتزم تقليل الأعباء الإدارية عن كاهل المزارعين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن المزارعين في الاتحاد الأوروبي سيتعاملون في المستقبل مع أقل قدر من الإجراءات الإدارية .

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه من المتوقع أن يوفر تبسيط أشكال الدعم الزراعي في الاتحاد الأوروبي للمزارعين نحو 58ر1 مليار يورو (77ر1 مليار دولار).

وأعلنت المفوضية أيضا أنه سيكون بإمكان السلطات الوطنية توفير حوالي 200 مليون يورو.

وقال بيان المفوضية إن: "المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يخضعون لالتزامات إدارية مرهقة غالبا لا تعكس الواقع على الأرض."

وعلى وجه التحديد، لن يضطر المزارعون الذين يزرعون المحاصيل العضوية بعد الآن لإثبات أنهم يستوفون بعض المتطلبات البيئية للاتحاد الأوروبي التي يتلقون مقابلها الدعم من الاتحاد.

ولتقليل الأعباء الإدارية، سيتم تنفيذ إجراءات التحقق بشكل متزايد باستخدام صور الأقمار الاصطناعية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تحقق واحد فقط في الموقع سنويا لكل مزرعة في المستقبل.

ويجب أيضا أن يوافق البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على المقترحات قبل بدء سريانها.

ويجب أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل من تخصيص 3% من أموال الاتحاد الزراعية لضمان أن يكون لدى المزارعين المزيد من الأموال للتعامل مع أزمات مثل الجفاف، والصقيع، والأوبئة، أو العواصف.