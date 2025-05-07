الصين تتّخذ سلسلة إجراءات لتحفيز الاقتصاد

أعلنت الصين، اليوم، أنّها ستخفّض أحد معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وستخفض الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف بمقدار 0.5 نقطة مئوية ، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد المتأثر بتباطؤ الاستهلاك والتوترات التجارية.

وقال بان غونغشنغ محافظ البنك المركزي الصيني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن نسبة الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام "الريبو العكسي" ستُخفض من 1.5% إلى 1.4%، موضحا أنّ هذه القرارات تهدف على وجه الخصوص إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتحفيز الاستهلاك.

وأعلن أنّ الصين ستخفّض أيضا أسعار الاقتراض لكل من يشتري عقارا للمرة الأولى، لافتا إلى أنّ نسبة الفائدة على القروض العقارية للراغبين بشراء منزل لأول مرة بقروض تزيد مدّتها عن خمس سنوات ستنخفض من 2.85% إلى 2.6%.