الصين تُعين مفاوضاً تجارياً جديداً

عينت الصين، اليوم، مندوبا سابقا لدى منظمة التجارة العالمية مفاوضا تجاريا جديدا لها، ليحل محل نائب وزير التجارة وانغ شوين، في ظل تصاعد حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في بيان أن لي تشنغ قانغ (58 عاما) سيتولى المنصب خلفا لوانغ (59 عاما).

يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تنتهج فيه بكين موقفا متشددا في حرب تجارية متصاعدة مع واشنطن، اندلعت شرارتها بسبب الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة من الصين.

شغل لي عدة مناصب رئيسية في وزارة التجارة، مثل الإدارات المشرفة على المعاهدات والقانون والتجارة العادلة، ولديه خلفية أكاديمية في جامعة بكين المرموقة وجامعة هامبورج الألمانية.

ويحل محل وانغ، المسؤول التجاري المخضرم وكبير المفاوضين التجاريين منذ 2022.

وفي الفترة التي سبقت تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية، استقبل وانغ مسؤولين تنفيذيين لشركات أجنبية في بكين، حيث طمأنهم على الآفاق الاقتصادية للصين.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر 27.1 بالمئة بالعملة المحلية في 2024 على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.