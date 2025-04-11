الصين ترد على ترامب برفع الرسوم على السلع الأميركية إلى 125%

رفعت بكين، اليوم، الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 بالمئة ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة، مما يزيد من حدة حرب تجارية تنذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم.

وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم "المضادة" التي سبق أن فرضها على عشرات الدول.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان: "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير القواعد التجارية والاقتصادية الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية ويتنافى مع المنطق السليم، ويمثل بلطجة وتعنتا أحادي الجانب بكل ما يعنيه ذلك".