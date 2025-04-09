ترامب يجمد الرسوم "المتبادلة" لمدة 90 يوماً.. ويرفع التعرفة على الصين إلى 125%

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سمح بوقف مؤقت مدته 90 يوما في إطار خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع أيضا نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة تسري على الفور.

وقال ترامب في تدوينة عبر «تروث سوشيال»: «نظراً لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذا التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة الأميركية إلى 125%، على أن يسري مفعولها فوراً».

وأضاف: «في مرحلة ما، نأمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب، ستدرك الصين أن أيام استغلال الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى لم تعد مقبولة».

وتابع: "في المقابل، وبناءً على أن أكثر من 75 دولة قد اتصلت بممثلي الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارتا التجارة والخزانة ومكتب الممثل التجاري الأميركي، للتفاوض على حل للمواضيع قيد النقاش المتعلقة بالتجارة والحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والتلاعب بالعملة والتعريفات غير النقدية، وأن هذه الدول لم تقم، بناءً على اقتراحي القوي، بالرد بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، فقد أذنتُ بوقف مؤقت لمدة 90 يوماً، وتعريفة متبادلة مخفضة بشكل كبير خلال هذه الفترة، بنسبة 10%، على أن يسري مفعولها فوراً أيضاً. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".

من جهته قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحافيين إن ترامب علق ما تسمى بالرسوم "المتبادلة" على أغلب الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، لكنه أبقى على الرسوم المقدرة بنسبة 10% على كل الواردات تقريبا. في الوقت نفسه قرر زيادة الرسوم على المنتجات الصينية بنسبة 125% فورا ردا على قرار الصين زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية إلى 84%.

ويبدو أن هذا القرار محاولة من جانب الرئيس الأميركي لتضييق نطاق الحرب التجارية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة ومعظم دول العالم إلى حرب بين الولايات المتحدة والصين فقط.