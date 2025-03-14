7 نصائح أساسية لشراء «باور بانك» آمن وسريع

تشهد أسواق الأجهزة الإلكترونية تنافساً كبيراً في مجال الشواحن المتنقلة أو أجهزة تخزين الطاقة، التي تُعرف بالـ«باور بانك»، لاسيما مع العروض الترويجية التي تقدمها متاجر ومنصات تجارة إلكترونية عدة في الوقت الحالي.

ورصدت «الإمارات اليوم» العديد من العروض على تلك الأجهزة في أسواق الدولة وبنِسَب تخفيضات تراوح بين 10 و50%، فيما تبدأ الأسعار من نحو 30 درهماً وتصل إلى أكثر من 300 درهم.

وتتنوع أجهزة الـ«باور بانك» في شكلها ووظائفها، حيث توجد منها أجهزة صغيرة الحجم تتصل مباشرة بمنافذ الشحن في الهواتف، وأخرى تحتاج إلى أسلاك لإتمام عملية الشحن، إضافة إلى بعض الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي بمجرد وضع الهاتف عليها، وبعض الأنواع المغناطيسية التي تتيح الشحن بمجرد تلامس الهاتف مع جهاز الشحن.

وأكّد مسؤولا مبيعات في مجال الأجهزة الإلكترونية أن من المهم اتباع عدد من النصائح قبل شراء أجهزة الـ«باور بانك»، والاهتمام بتطبيق بعض الإجراءات للحفاظ على سلامة استخدامها، وحددا سبع نصائح أساسية وثلاثة إرشادات مهمة، وقال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الإلكترونيات، باتريك بيجوي: «تُعدّ أجهزة الـ(باور بانك) من الأكثر طلباً في الأسواق حالياً مع تزايد الاعتماد عليها بشكل موسع، وهو ما زاد من عروض التخفيضات المطروحة عليها».

وأوضح أن السعة تُعدّ من أبرز العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء جهاز الـ«باور بانك»، لذا ينصح باختيار الأجهزة التي تراوح سعتها بين 10 آلاف و15 ألف مللي أمبير في الساعة، حيث توفر شحنات متعددة للأجهزة، مشيراً إلى أنه إذا كانت السعة أكبر مثل 20 ألفاً أو 30 ألف مللي أمبير أو أكثر، فإنها تكون أفضل لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على شحن الأجهزة بكثافة.

وأضاف بيجوي أنه يجب التأكد من أن الجهاز يحتوي على كابلات متعددة لتناسب شحن الأجهزة المختلفة، إذ تتيح هذه الكابلات توصيل الجهاز بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.

وبيّن أنه إذا كان الهاتف يدعم خاصية الشحن اللاسلكي، يُنصح باختيار أجهزة «باور بانك» تتيح هذه الميزة، ما يسهل عملية الشحن في الحالات الطارئة.

ولفت إلى أنه من النصائح المهمة قبل الشراء أيضاً، مراعاة الحجم المناسب وفقاً لأنماط الاستهلاك، فإذا كان الشخص كثير السفر أو التنقل، يفضل اختيار جهاز «باور بانك» صغير الحجم، لكنه عالي السعة، حيث يكون من السهل حمله واستخدامه أثناء التنقل.

من جهته، أكّد مسؤول مبيعات في متجر إلكترونيات، عامر نوشاد، أهمية شراء أجهزة «باور بانك» من علامات تجارية معروفة وموثوقة، مشيراً إلى ضرورة التحقق من وجود معايير الجودة والسلامة مثل حماية الجهاز من التيار الزائد، وحماية من الشحن الزائد، وتنظيم الحرارة، كما يجب البحث عن أجهزة تحمل علامات مثل «سي إي» (CE)، التي تشير إلى توافق المنتج مع معايير الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه بالنسبة لبعض المستخدمين الذين يمتلكون هواتف مزودة بحافظات مغناطيسية، يُوصى باختيار أجهزة «باور بانك» مغناطيسية، حيث يمكن ربط الجهاز بسهولة مع الهاتف عبر الحافظة المغناطيسية وتوفير تجربة شحن لاسلكي سلسة.

وأشار نوشاد إلى أنه من المهم أيضاً تفضيل شراء أجهزة تدعم الشحن السريع إذا كانت تتوافق مع تقنيات الهواتف المستخدمة والتي تشتمل على تلك الخاصية، لاسيما أن معظم تلك الأجهزة تمتاز بسعات كبيرة للشحن تصل إلى 20 ألف مللي إمبير.

وأوضح أنه للحفاظ على سلامة استخدام الـ«باور بانك»، يجب الالتزام بإرشادات عدة، منها: عدم ترك الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر حرارة، وتجنب ترك الجهاز موصولاً بالشحن بعد اكتمال الشحن، وعدم ترك الجهاز لفترات طويلة من دون شحن لتفادي تلف البطارية.

3 إرشادات للحفاظ على سلامة استخدام الـ «باور بانك»

• عدم ترك الجهاز تحت أشعة الشمس أو بالقرب من مصادر حرارة.

• تجنب ترك الجهاز موصولاً بالشحن بعد اكتمال الشحن.

• عدم ترك الجهاز لفترات طويلة من دون شحن لتفادي تلف البطارية.

النصائح الـ7

• اختيار السعة الكبيرة.

• شراء جهاز يتضمن كابلات متعددة.

• اختيار جهاز يدعم الشحن اللاسلكي.

• مراعاة الحجم المناسب.

• مراعاة الأجهزة المغناطيسية.

التأكد من معايير الجودة والسلامة.

• دعم الشحن السريع.

• أسعار أجهزة الـ «باور بانك» تبدأ من 30 درهماً، وتصل إلى أكثر من 300 درهم.

• سعة بعض الأجهزة تتجاوز 30 ألف مللي أمبير.