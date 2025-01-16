الذهب يقترب من أعلى مستوى في شهر

استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، حيث عززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2696.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة مسجلة 2725.20 دولار.‭ ‬

وقال جيجار تريفيدي المحلل في ريلاينس للأوراق المالية "تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة جدد الآمال في سياسة أقل تقييدا ​​من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) هذا العام. تباطأ التضخم الأساسي بشكل غير متوقع، في حين لم تظهر أسعار المستهلك الرئيسية أي مفاجآت صعودية كبيرة".

"هذا دعم الطلب على السبائك حيث أن التقدم في تقليص التضخم قد يدفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى تخفيف السياسة النقدية".

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي إن البيانات الصادرة أمس، أظهرت استمرار تراجع التضخم حتى في ظل حالة عدم اليقين وسط ترقب لمؤشرات عن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب.

وزادت احتمالات اتخاذ المركزي الأمريكي قرارا بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.61 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 958.50 دولار. واستقر البلاتين عند 938.25 دولار.