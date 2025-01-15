الطقس الجليدي يُحد من حركة الطيران في شتوتجارت

أثر هطول الثلوج على حركة الطيران في مطار شتوتجارت الألماني.

وقالت المتحدثة باسم المطار اليوم الأربعاء إن هناك تأخيرات كبيرة في عمليات الإقلاع.

وأضافت المتحدثة أنه تم وقف حركة الإقلاع والهبوط أيضا خلال عمل فرق خدمات إزالة الثلوج على المدارج، مشيرة إلى أن حركة الطيران استؤنفت حاليا.

وبحسب البيانات، حولت طائرتان كانتا تريدان الهبوط في شتوتجارت مسارهما إلى مطارين آخرين، حيث هبطت إحداهما في مطار نورنبرج والأخرى في مطار بادن بالقرب من كارلسروه.