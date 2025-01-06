تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وبحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2624.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2633.80 دولار.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس للأوراق المالية "يجري تداول الذهب وسط زخم ضعيف إلى حد ما مع ارتفاع العوائد وترقب المتعاملين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي".

وقد يوفر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، مزيدا من الأدلة حول خطط أسعار الفائدة التي سيتبناها المركزي الأمريكي هذا العام بعد أن أشار الشهر الماضي إلى إبطاء وتيرة خفض تكاليف الاقتراض في ظل استمرار ارتفاع التضخم عن مستوى اثنين بالمئة المستهدف.

كما يترقب المستثمرون أيضا محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الذي يصدر يوم الأربعاء لاستخلاص مزيد من الأدلة.

وأرجأ بنك جولدمان ساكس الموعد الذي يتوقع فيه أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأوقية إلى الربع الثاني من عام 2026 بعد أن كان في ديسمبر كانون الأول 2025، مشيرا إلى التقليص المتوقع لعدد مرات خفض الفائدة الأمريكية.

ويعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها إلى تأجيج التضخم.

ويستخدم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وخلال أوقات عدم اليقين، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 29.84 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 936.05 دولار، وتقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 926.25 دولار.