ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو الماضي

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، وسط تأهب المستثمرين لسياسات يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل أولي على تصريحات ترامب قفز الدولار بأكثر من اثنين بالمئة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة مقابل الدولار الكندي.

وارتفعت العملة الأمريكية أيضا إلى أعلى مستوى منذ 30 يوليو مقابل اليوان الصيني. وهبطت عملات أخرى أيضا مقابل الدولار لكنها قلصت خسائرها بحلول تعاملات فترة ما بعد الظهيرة في آسيا.

ووجد الدولار نفسه في وضع دفاعي خلال اليومين الماضيين مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة.

وبينما يرى متعاملون أن بيسنت خبير مخضرم في وول ستريت ولديه توجهات مالية محافظة، فقد عبر عن دعمه لقوة الدولار وتأييده لفرض الرسوم الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق على اختيار بيسنت سيكون قصير الأجل على الأرجح.

وقال ترامب إنه سيفرض في أول يوم من ولايته الجديدة رسوما جمركية تبلغ 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا.

وفيما يتعلق بالصين قال الرئيس المنتخب إن بكين لم تتخذ إجراءات بالقوة الكافية للحد من تصدير المكونات المستخدمة في المخدرات غير المشروعة.

وقال ترامب "حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة".

وكانت الصين قد نفت هذه الاتهامات في السابق. وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد منشورات ترامب إن أي حرب تجارية لن تعود بالنفع على الولايات المتحدة أو الصين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 107.04 في أحدث قراءة. وتراجع اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.04785 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.25525 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التعاملات في آسيا، وانخفض في أحدث التعاملات 0.21 بالمئة إلى 0.6478 دولار. وكثيرا ما يتداول الدولار الأسترالي كبديل لليوان نظرا لأن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.

ولامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى في عام عند 0.5797 لكنه عوض معظم الخسائر ليستقر في أحدث التعاملات عند 0.58415 دولار أمريكي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند 94375 دولارا، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 99830 دولارا الذي سجلته في مطلع الأسبوع.

وشهدت بتكوين عمليات جني أرباح قبل وصولها إلى حاجز 100 ألف دولار الرمزي، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأمريكية التي أجريت في وقت سابق من الشهر وسط توقعات بأن ترامب سوف يخفف الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة.