الذهب عند ذروة قياسية

استقر الذهب بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم، مدفوعا بآمال تنفيذ خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبيانات تضخم أمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2679.30 دولار للأوقية.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أحدث اجتماع للسياسة النقدية. ويتوقع متعاملون بنسبة 58 بالمئة خفض الفائدة 50 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل.

ويزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال دانييل هينز محلل السلع الأولية لدى إيه.إن.زد في مذكرة إن تراجع الدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية عزز طلب المستثمرين على الذهب.

وسيترقب المستثمرون تصريحات باول التي من المقرر أن يدلي بها غدا الخميس وصدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة لاستنباط مزيد من الأدلة على الخطوة التي سيتخذها المركزي الأمريكي في اجتماعه القادم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31.81 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 984.50 دولار، وخسر البلاديوم 1.5 بالمئة مسجلا 1040.44 دولار.