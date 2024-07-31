أسعار الذهب تتجه لتسجيل زيادة شهرية

استقرت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتحقيق مكسب شهري بدعم من تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يتحول التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

فقد ظل الذهب في المعاملات الفورية عند 2407.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، وزاد بأكثر من ثلاثة بالمئة على أساس شهري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2405.60 دولار.

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر ليومين، وأن صناع السياسات سيضعون الأساس لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم "تريد السوق سماع تأكيد على أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مطروح وسيكون بداية لدورة تخفيف السياسة. سيرتفع الذهب إذا أشارت نبرة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن تخفيضات متعددة قادمة".

كما سيراقب المتعاملون تقرير التوظيف الذي يصدره مكتب الإحصاءات الأمريكي في وقت لاحق من اليوم وتقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وقال رودا إن الطلب على الذهب لكونه ملاذا آمنا سوف يتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.44 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 966.13 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 898.13 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان إلى انخفاض شهري.