الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم في منطقة اليورو
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بصورة جماعية خلال تداولات، اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو.
وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.59 نقطة ليصل عند مستوى 522.03 نقطة.
وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.29 % أو ما يوازي 54.03 نقطة ليصل إلى 18684.78 نقطة، فيما نزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.34 % ما يعادل 17.2 نقطة ليبلغ مستوى 5055.24 نقطة.
وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 37 نقطة أو ما نسبته 0.46 % ليصل إلى 8151.18 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.33 % أو ما يوازي 27 نقطة ليبلغ مستوى 8411 نقطة.
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