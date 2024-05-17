شرم الشيخ تستضيف الدورة الاولى لمنتدى ومعرض السياحة الإفريقية 20 مايو

يستضيف مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات بمصر يومي 20 إلى 21 مايو الجاري الدورة الاولى لمنتدى ومعرض السياحة الإفريقية . ويعد هذا الحدث هو أول تجمع من نوعه في قارة أفريقيا ومصر.

ويأمل المنظمون أن يكون هذا المنتدى بمثابة التجمع السياحي المهني الأكثر إنتاجية في إفريقيا بمشاركة وحضور اكثر من 2000 مسؤول من وكالات السفر ومشغلي الفنادق ومحترفي صناعة السياحة .

وسيعمل منتدى ومعرض السياحة الإفريقية، الذي سيجمع بين المتخصصين في الصناعة والمستثمرين، على تعزيز التعاون ومناقشة التطورات في القطاع وتقييم فرص الاستثمار ووضع استراتيجيات للمستقبل.

ويجمع منتدى ومعرض السياحة الإفريقية، الذي أسسته منظمة جي ام تي فير " GMT Fair"، بين العلامات التجارية الرائدة ومحترفي السياحة والمستثمرين في هذا القطاع، ليتيح الفرصة لاستكشاف الإمكانات السياحية في أفريقيا ومصر وتعزيز الروابط المهمة في هذا القطاع، ويقدم للمشاركين تجربة مليئة بالأفكار المبتكرة من خلال المؤتمرات واللجان والاجتماعات والدورات الخاصة.

وقال سلجوق ميرال، رئيس مجلس إدارة شركة " GMT Fuarcılık": "إننا نهدف من اطلاق منتدى ومعرض السياحة الإفريقية في شرم الشيخ خلق قيمة مضافة لقطاع السياحة ومحترفي السياحة والمستثمرين والديناميكيات، لتمهيد الطريق لخلق وجهات نظر جديدة، وتقديم منصة لتبادل الأعمال والمعلومات للجميع بالطريقة الأكثر فعالية، تمامًا مثل معرض أنطاليا السياحي في تركيا الذي يستمر لمدة 5 سنوات".

وأضاف: "من المقرر أن يفتح منتدى ومعرض السياحة الإفريقية أبوابه، في نهاية شهر مايو من كل عام، وذلك بعد انطلاقته يومي 20 و21 مايو من هذا العام في شرم الشيخ. وسيكون منتدى السياحة الأفريقي بمثابة بداية لهذه المبادرة المبتكرة".

من جانبه، قال إركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر: "نرى هذه الفرصة بمثابة مسؤولية كبيرة في تشكيل مستقبل السياحة حيث يمتد التزامنا إلى ما هو أبعد من توفير الإقامات الفاخرة، فنحن نهدف إلى إضافة قيمة رائعة لقطاعي السياحة في كل من مصر وإفريقيا من خلال تعزيز التعاون والابتكار وتعزيز الاتصالات".

وأضاف :"نحن نعمل معا لخلق مستقبل ترتفع معدلات السياحة والسفر، ويتم الاحتفاء بجمال كل وجهة. واعتبارا من عام 2025، سيصبح هذا المنتدى تقليدا سنويا يهدف إلى الاحتفال بالتنوع وتعزيز ازدهار صناعة السياحة في مصر وأفريقيا".

ويعد منتدى السياحة الإفريقي هو الإصدار الأول من معرض أفريقيا للسياحة، والذي من المقرر أن يصبح أكبر معرض سياحي في مصر وإفريقيا، مما يجلب الحركة والإثارة إلى هذا القطاع. وسيساعد هذا الحدث العلامات التجارية الرائدة في القطاع على صياغة خططها للفترة 2024-2025، مع التركيز على المزايا الرئيسية لقطاع السياحة مثل النمو الاقتصادي والتوظيف وتوليد الإيرادات.