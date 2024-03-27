أزمة بقيمة 81 مليار دولار تضرب الولايات المتحدة بعد انهيار جسر بالتيمور

أدى انهيار جسر بالتيمور إلى شل تاسع أكبر ميناء تجاري لتصدير البضائع في الولايات المتحدة، وحذرت تقارير إعلامية من أن انهيار الجسر يتسبب قي أزمة تجارية بقيمة 81 مليار دولار.

وتعرض جسر "سكوت كي" في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية للانهيار عندما اصطدمت سفينة الحاويات السنغافورية "دالي" بأحد أعمدة الدعم في صباح أمس.

وعقب الحادث تم إغلاق ميناء بالتيمور إلى أجل غير مسمى، وتنذر الحادثة بحدوث فوضى بالنسبة للسلع الأمريكية نظرا لمكانة ميناء بالتيمور، إذ يعد 9 أكبر ميناء تجاري لتصدير البضائع الأميركية.

وتوجد 10 سفن ذات حمولات كبيرة عالقة في مرفأ التصدير بميناء بالتيمور الأميركي، الذي يتعامل مع 52 مليون طن من البضائع سنويا.

وأمس انخفضت أسهم شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" بنسبة 3.8% بعد اصطدام سفينة الحاويات "دالي"، التي يبلغ طولها 20 قدما والتي كانت تحمل 4600 حاوية.