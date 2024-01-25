"هيتاشي إنرجي" تعمل على تطوير المحطات الفرعية الرقمية

تعمل "هيتاشي إنرجي"، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً اقليمياً لها، على تطوير تكنولوجيا المحطات الفرعية الرقمية لديها بهدف مساعدة مرافق نقل الطاقة على تسريع وتيرة ضم المحطات الرقمية. حيث أطلقت الشركة وحدة واجهة العمليات الجديدة كلياً، SAM600 3.0، والتي تدمج ثلاث وحدات ضمن جهاز واحد، بما يتيح تهيئتها كوحدة دمج، أو وحدة تحكم بالمفتاح الكهربائي أو مزيج من كليهما، لتدعم بذلك منهجيات تركيب مختلفة. ولأن جميع عمليات الهندسة والتوصيل والاختبار والتشغيل تتم في جهاز واحد فقط، فإن ذلك يتيح للعملاء مرونة وقابلية صيانة مُحسّنة إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية لعمليات التشغيل.

ويعمل جهاز SAM600 على تسريع ترقية المحطات الفرعية التقليدية إلى محطات رقمية. كما يسدّ الفجوة عبر تحويل الإشارات التناظرية وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتيار والجهد رقمياً على امتداد المحطة الفرعية ووصولاً إلى مركز التحكم. ومن خلال المحطات الفرعية الرقمية، تستفيد المؤسسات الخدماتية ومشغلو أنظمة الطاقة من مستويات أعلى من الأمان، وتكاليف رأسمالية أقل، وبصمة كربونية أقل، وقدر أكبر من الاستدامة، والإعتمادية والانتاجية بصفة عامة.

ومع إمكانية استخدامه كوحدة تحكم بالمفاتيح الكهربائية، يتفاعل الجهاز بشكل مباشر مع قواطع الدوائر الكهربائية، والموصلات، ومفاتيح التأريض في الموقع. وهذا يساعد على تقليل أعمال التوصيلات الكهربائية إلى مبنى التحكم بشكل ملحوظ من خلال توفير واجهة استخدام رقمية تستند إلى معيار "آي إي سي 61850" الخاص باللجنة الكهروتقنية الدولية "IEC 61850" لتشغيل ورصد مثل هذه المعدات.

وبهذه المناسبة، قال كلاوس فيتر، مدير الأتمتة والاتصال في "هيتاشي إنرجي": "في ظل ازدياد تعقيدات وديناميكيات عمليات توليد ونقل وتوزيع الطاقة باستمرار، تعزز المحطات الفرعية الرقمية العصرية مستويات التحكم والكفاءة اللازمة لمعالجة تلك التحديات. وفي هذا الإطار، تساعد وحدة SAM600 المُشغلين على إطالة العمر الافتراضي لأصولهم الحالية، فهي تقدم الحماية المطلوبة للاستثمار والأداء المعزّز للنظام".

وأضاف "فيتر": "يُلبي التصميم المدمج والمتطور للجهاز حاجة عملائنا إلى حلّ يعمل بشكل موثوق في البيئات القاسية، فيما تُعزز قابلية التركيب التي يتميز بها الجهاز سهولة عمليات الصيانة والإصلاح في الموقع، مما يُقلل مدّة التعطل والتكاليف ذات الصلة".