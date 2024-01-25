تصميم مستقبلي وأداء متميز.. BYD تُعلن عن سيارتها الكهربائية الجديدة لمنافسة "Jeep Avenger"

قدمت شركة السيارات الصينية BYD سيارتها الكهربائية الجديدة، التي حملت اسم "أتو2"، بهدف المنافسة في سوق السيارات العالمية، وخاصةً مع سيارة جيب أفنجر الأمريكية، ومن المتوقع طرح السيارة للبيع في الصين باسم "يوان آب" في وقت لاحق من هذا العام.

تعتبر "أتو2" جزءاً من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي والدفع الأمامي، مع استخدام منصة إي بلاتفورم 3 المتقدمة، والتي تم استخدامها أيضاً في الجيل الثالث من السيارات الكهربائية لدى "BYD" وتأتي هذه السيارة لتملأ الفجوة بين طرازي دولفين الهاتشباك وأوتو3.

على صعيد التسويق، أشارت الشركة إلى نيتها طرح "أتو2" في الأسواق الأوروبية في عام 2025، مع إمكانية توفير الطراز بعجلة القيادة على اليمين أو اليسار. ورغم عدم الكشف عن جدول زمني محدد للإطلاق أو التسعير، يُقدر أن سعر السيارة في المملكة المتحدة سيكون حوالي 30 ألف جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى منافسة جيب أفنجر، تتجه بي.واي.دي للتنافس مع سيارتي ميني آيسمان وسمارت 5 في فئة السيارات متعددة الأغراض. كما ستجد السيارة التحدي منافساً آخر في فولكس فاجن ID2x المنتظر طرحها في العام 2026.

على الرغم من عدم توفير تفاصيل فنية دقيقة، تشير المعلومات الصادرة من وزارة الصناعة الصينية إلى أن السيارة "أتو2" تعتمد على محرك كهربائي أمامي بقوة تتراوح بين 94 حصانًا و174 حصاناً. كما ستزود السيارة ببطارية بسعة 32 كيلووات/ساعة أو 45 كيلووات/ساعة، مما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 249 ميلا على الترتيب.