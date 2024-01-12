تصعيد البحر الأحمر يقفز بالنفط 4% وبرنت فوق 80 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة، الجمعة، مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر.

وتمثل الضربات الأميركية والبريطانية أحد أكثر الأمور التي تعطي مؤشرات على احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في أكتوبر.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات، كما أنهم لن يسمحوا "لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر".

وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران، الخميس، على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا، ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها.

وأدانت الولايات المتحدة استيلاء إيران على ناقلة النفط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.11 دولار أو 4.03 بالمئة إلى 80.52 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.01 دولار أو 4.14 بالمئة إلى 74.97 دولار بحلول الساعة 11:17 بتوقيت غرينتش.