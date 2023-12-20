مصر تستعد لخطة جديدة مع صندوق النقد الدولي

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المباحثات مع صندوق النقد لم تتوقف، والتنسيق بين الحكومة المصرية والصندوق متواصل، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني محض.

وتابع في مؤتمر صحافي: "قد يكون هناك اختلاف وجدل على التكتيكات التي يتم التعامل بها.. والتواصل مستمر ونحن بصدد العمل مع الصندوق لوضع خطة زمنية سيتم الإعلان عنها قريباً".

وأوضح أن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هي المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في برنامج الطروحات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا إنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة.

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".