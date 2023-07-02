الأسهم العالمية تسجل مكاسب قوية في النصف الأول

حققت الأسهم العالمية مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط إشارات على هدوء معدلات التضخم في أميركا. وتباطأ معدل التضخم السنوي في أميركا خلال شهر مايو الماضي إلى 4% من 4.9% في أبريل، وهي أقل وتيرة زيادة سنوية منذ مارس 2021. وقادت بورصة «وول ستريت» مكاسب الأسواق العالمية بالنصف الأول مع ارتفاع مؤشر «ناسداك»، نحو 3321 نقطة، بنسبة 31.7% إلى 13787.92 نقطة مقابل مستواه بنهاية العام الماضي البالغ 10466.48 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 15.9% أو ما يعادل 611 نقطة ليصل إلى 4450.38 نقطة مقابل 3839.5 نقطة في مستواه السابق بنهاية العام الماضي، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 3.8% رابحاً 1260.4 نقطة ليبلغ مستوى 34407.6 نقاط، مقابل مستواه السابق عند 33147.25 نقطة.