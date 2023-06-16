بريطانيا توافق على صفقة استحواذ "أمازون" على "آي روبوتك"

حصلت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون دوت كوم، على الموافقات اللازمة للاستحواذ على شركة المكانس التي يتم تحكم فيها عن بعد، البريطانية آي روبوتك كورب، مقابل 7ر1 مليار دولار.

وقالت هيئة حماية المنافسة والأسواق البريطانية في بيان اليوم الجمعة إن الصفقة لن تؤدي إلى أي مخاطر تهدد مستوى المنافسة في السوق البريطانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سهم أمازون سجل تغيرا طفيفا في التعاملات قبل بدء التداول الرسمي اليوم، حيث مازالت الصفقة تنتظر قرار مكتب التجارة العادلة الأمريكي والمفوضية الأوروبية.

يذكر أنه تم إعلان الصفقة لأول مرة في آب/أغسطس الماضي، حيث أثارت المخاوف بشأن مستوى المنافسة وحماية الخصوصية، مع استحواذ أمازون على المزيد من الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت مما يهدد بانتهاك خصوصية المستخدمين.

وقالت هيئة حماية المنافسة والأسواق البريطانية إن مكانة آي روبوتك في السوق محدودة، مع وجود العديد من الشركات المنافسة. كما أن الصفقة لن تحرم منافسي أمازون في سوق الأجهزة الذكية من القدرة على المنافسة، ولن تمثل دافعا لأمازون لفرض قيود على نشاط الشركات المنافسة على منصة التجارة الإلكترونية.