يعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمثابة المصرف المركزي للولايات المتحدة.

وغالباً ما يُطلق عليه اسم «الاحتياطي الفيدرالي»، ويمكن القول إنه أقوى مؤسسة مالية في العالم، تأسست لتزويد البلاد بنظام نقدي ومالي آمن ومرن ومستقر.

ويتكون مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من سبعة أعضاء، كما أن هناك 12 بنكاً احتياطياً فيدرالياً إقليمياً مع رؤسائها، يمثلون مناطق جغرافية معينة في الولايات المتحدة.

وتأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي وقّعه الرئيس وودرو ويلسون في الـ23 من ديسمبر 1913، رداً على الذعر المالي في عام 1907.

لكن قبل ذلك، كانت الولايات المتحدة القوة المالية الرئيسة الوحيدة بدون بنك مركزي.

وتم تسريع إنشائه بسبب الذعر المالي المتكرر الذي أصاب الاقتصاد الأميركي خلال القرن الماضي، ما أدى إلى اضطرابات اقتصادية شديدة، بسبب فشل البنوك وإفلاس الأعمال، حيث أدت أزمة عام 1907 إلى دعوات لمؤسسة من شأنها أن تمنع حالات الذعر والاضطرابات.

ويتمتع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسلطة واسعة للعمل لضمان الاستقرار المالي.