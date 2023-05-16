مجموعة یلا المحدودة تعلن عن نتائجھا المالیة للربع الأول من العام 2023

أعـلنت مجـموعـة یلاالمحـدودة الـتي تتخـذ مـن دولـة الإمـارات العربية المتحـدة مـقرا لـھا والمدرجة في بـورصـة نـیویـورك، الـیوم عـن نتائجها الـمالـیة الأولية غـیر الـمدقـقة لـلربـع الأول مـن الـعام 2023، المنتھـي فـي 31 مـارس مـحققة ً إیـرادات بـلغت 270 مـلیون درھـم (5.73 مـلیون دولار) بنسـبة نـمو بـلغت 6.1%، مـا یعكس الـنجاح المسـتمر للشـركـة فـي تحقيق أھـدافـھا الاستراتيجية وتـطویـر عملیاتھا.

ووفـقا لـلبیانـات الـمالـیة الـتي أعـلنتھا مجـموعـة “یلا المحـدودة”، مـالـكة أكـبرمـنصة تـواصـل اجـتماعـي وألـعاب فـي الشـرق الأوسـط وشـمال افـریـقیا، ارتـف عصــافــي أربــاح المجــموعــة إلــى 1.73 مــلیون درھــم بنســبة نــمو وصــل ت5.12٪ مـقارنـة بـالـربـع الأول مـن الـعام الـماضـي، مـا یـعكس مـتانـة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.

وفـي الـوقـت ذاتـه، بـقي ھـامـش الـربـح غـیر الـمتوافـق مـع مـبادئ الـمحاسـبة الـمقبولـة عـمومـا مـرتـفعا عـند حـدود ٪34.5، مـما یسـلط الـضوء عـلى كـفاءة استراتيجية النمو وقدرة الشركة على تحقیق الدخل والإنفاق المنضبط.

كـما ارتـفع مـتوسـط عـدد المسـتخدمـین النشـطین شھـریـابنسـبة %12.9 إلـى 33 مـلیون فـي الـربـع الأول مـن الـعام الـجاري مـقارنـة 29.2 مـلیون خـلال الـربـع الأول مـن الـعام الـماضـي. مـن جـانـب آخـر، ارتـفع عـدد المشـتركـین بـالخـدمـات الـمدفـوعـة بنسـبة %43.7 الـى 13.5 مـلیون مسـتخدم مـقارنـة بـــ ـ9.4 ملیون مستخدم خلال الفترة نفسھا من العام الماضي.

تطویر منتجات ومنصات جدیدة

وتـعلیقا عـلى ھـذه الـنتائـج، عـبر السـید تـاو یـانـغ، رئـیس مجـلس إدارة مجـموعـ ة“یلا المحـدودة”، عـن سـعادتـھ بـالـنتائـج الـتي حـققتھا الشـركـة خـلال الـثلا ثأشھـر الأولـى مـن الـعام الـجاري، مشـیرا إلـى أن الشـركـة بـدأت عـامـھا الجـدیـد بـنتائـج مـالـیة قـویـة تـعكس مـكانـتھا الـسوقـیة وتـؤكـد تـفوق تـطبیقاتـھا ومـنصاتـها لاسـیما تـطبیق یلا ویلا لـودو، فـقد تـعدت إیـرادات الشـركـة الـربـعیة أكـثر مـ ن270 مـلیون درھـم مـتجاوزة سـقف الـتوقـعات الـتي وضـعته الشـركـة بـالـرغـم من تزامن ذلك مع حلول شھر رمضان المبارك .

وأضـاف رئـیس مجـلس إدارة المجـموعـة أن الشـركـة شھـدت خـلال السـبع سـنوات الـماضـیة اسـتقرارا ً مـلموسـا ً ونـموا ً مـلحوظـا ً فـي نـطاق أعـمالـھا بـفض لالــجھود الــكبیرة الــتي تــبذلــھا لــتعزیــز جــودة مــنصاتــنا وتــوســیع قــاعــدة مسـتخدمـینا. مـؤكـدا أن الشـركـة سـتواصـل الاسـتثمار فـي تـطویـر مـنتجات ومـنصات جـدیـدة وفـي الـوقـت ذاتـه الـعمل عـلى اسـتكشاف الـفرص غـیر المسـتغلة فـي الـقطاع الـرقـمي فـي جـمیع أنـحاء مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـما لإفریقیا .

إنجازات یلا

مـن جـانـبه، أعـرب السـید صـیفي إسـماعـیل، رئـیس مجـموعـة یلا المحـدودة ، عـن تـفاؤلـه بـتحقیق نـتائـج أفـضل خـلال الأشھـر الـمقبلة، مشـیرا أن بـدایـة الـعا مكـانـت بـدایـة مبشـرة فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم تـزامـنا مـع وضـع أھـداف جـدیـدة أسـھمت فـي دفـع عجـلة الاسـتثمار فـي مـختلف الـقطاعـات الاقـتصادیـة عـالـمیا. وأضـاف إسـماعـیل أن مجـموعـة یلا حـددت مـساریـن لـتعزیـز مسـیرة نـم وأعـمالـھا خـلال الـعام الـحالـي. أولا، سـنواصـل الـعمل عـلى الاسـتثمار فـي مـجال الـبحث والـتطویـر لـتعزیـز جـودة مـنتجاتـنا، وتـوسـیع قـاعـدة مسـتخدمـین اورفـع شـعبیة مـنتجاتـنا فـي أسـواق الشـرق الأوسـط وشـمال إفـریـقیا.

ثـانـیا،سـنعمل عـلى تـعزیـز آفـاق الـتعاون مـع شـركـات الإنـترنـت الـعالـمیة المھـتمة بـاسـتغلال الـفرص الـناشـئة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا. فـم نخـلال خـبراتـنا الـواسـعة وقـدراتـنا الـتشغیلیة الـمتنامـیة، یـمكننا بـناء شـراكـا تواتـفاقـیات تـعاون فـاعـلة مـع تـلك الـمؤسـسات لاسـتغلال كـافـة الـفرص الـمتاحـة في المنطقة .

وأعـلن إسـماعـیل عـن إطـلاق شـركـة الـعاب فـرعـیة تـحت مـسمى "یلا جـیمز" .

ضــمت أول لــعبة ھــاردكــور لــلھواتــف المحــمولــة تحــمل اســم "عــصر.

الأسـاطـیر" بھـدف تـعزیـز تـنافسـیة المجـموعـة وتـمیزھـا فـي سـوق الألـعاب الـذي یشھـد مـنافـسة كـبیرة أدت إلـى تـنامـي حجـم الـسوق عـالـمیا مشـیرا إلـى أنإیـرادات ھـذا الـقطاع فـي عـام 2022 تـجاوزت أكـثر مـن 184 مـلیار دولارومـن الـمتوقـع نـمو ذلـك بـمعدل 4.3٪ بحـلول عـام 2025 لـیتجاوز حـاجـ ز211 مـلیار دولار بحسـب تـقدیـرات شـركـة "نـیوزو" الـمتخصصة بـدراسـ ةأسواق الألعاب .

وأضــاف رئــیس مجــموعــة یــلا ان صــناعــة الألــعاب فــي مــنطقة الشــرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا تشھـد نـموا مـتسارعـا أكـثر مـن أي مـنطقة أخـرى مـع زیـادة الـلاعـبین والـمتابـعین عـلى المسـتوى الـدولـي بـدلـیل زیـادة مـتوسـط عـدد المسـتخدمـین النشـطین شھـریـا لـمنصات مجـموعـة یـلا إلـى33 مـلیون فـي الــربــع الأول مــن الــعام الــجاري وارتــفاع عــدد المشــتركــین بــالخــدمــات المدفوعة إلى 13.5 ملیون مشترك .