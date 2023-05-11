3 دول أوروبية تدعم "ممر الهيدروجين الجنوبي"

اتفقت النمسا وألمانيا وإيطاليا على توفير الدعم المشترك لمشروع تطوير "ممر الهيدروجين الجنوبي"، المخصص لنقل الهيدروجين المتجدد من شمال أفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، واستيراد ما يزيد عن 4 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويا للمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في قارة أوروبا.

وقّعت وزارات الطاقة في الدول الثلاث خطابا يدعم المشروع ومنشآت البنى التحتية ذات الصلة بتطوير "ممر الهيدروجين الجنوبي"، الذي يربط شمال إفريقيا بايطاليا والنمسا وألمانيا عبر البحر المتوسط بطول 3.300 كم، ويسمح بالوصول إلى مواقع إنتاج الهيدروجين من طاقات متجددة تشمل الرياح والشمس في شمال إفريقيا.

ويركز تطوير مشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي"، الذي يعد جزءا من العمود الفقري الأوروبي في طاقة الهيدروجين، على استخدام البنية التحتية المستخدمة حالياً لنقل الغاز الطبيعي، وإعادة استخدامها في نقل الهيدروجين المتجدد، مع إضافة الإنشاءات الجديدة اللازمة، حيث أكدت الدراسات إمكانية إعادة توظيف نسبة عالية من أنابيب نقل الغاز الحالية بنسبة تتجاوز 70%.