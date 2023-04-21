مصادر: روسيا تسمح لـ «فولكس فاغن» ببيع مصنعها المحلي

ذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة الحكومية الروسية المعنية، وافقت على بيع مصنع شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات القريب من مدينة كالوجا الروسية.

ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية عن المصادر قولها، إن «فولكس فاغن» ستبيع المصنع إلى شركة «أفيلون» لتجارة السيارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن «فولكس فاغن» ووزارة الصناعة والتجارة الروسية رفضتا التعليق على هذه الأنباء.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن «فولكس فاغن» حصلت على حكم من القضاء الروسي بإلغاء تجميد أصولها في روسيا، لتبدأ إجراءات بيع هذه الأصول لتنفيذ قرار الخروج من السوق الروسية، بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

يذكر أن القواعد التي وضعتها روسيا منذ بدء الحرب، تحظر على الشركات الأجنبية التابعة لدول تعارض موسكو من بيع أصولها في روسيا دون الحصول على تصريح من لجنة حكومية روسية خاصة.

وللحصول على الموافقة، تلتزم الشركات بخفض قيمة الأصول المطروحة للبيع إلى 50% على الأقل من قيمتها السوقية، وسداد مبلغ مالي للخزانة العامة الروسية.