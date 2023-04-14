الذهب يتراجع مع صعود الدولار

سجلت أسعار الذهب تراجعا حادا اليوم الجمعة بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عام في الجلسة الماضية، وذلك مع ارتفاع الدولار وبعدما أشار مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 1996.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:03 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 2009.80 دولار.

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في عام وارتفعت عائدات سندات الخزانة بعدما حذر مسؤول كبير بالمركزي الأمريكي من حاجة البنك لمواصلة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويتنافس الذهب مع الدولار كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية، بينما يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية لتراجع الطلب على المعدن النفيس من المشترين حائزي العملات الأخرى.

وقال دانيل بافيلونيس كبير محللي استراتيجيات السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز إن من المرجح أن تتراجع سوق المعادن قبيل قرار مجلس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة في مايو أيار وسط توقعات برفعها 25 نقطة أساس.

وأضاف "ستستقر الأسعار قرب مستوى ألفي دولار تقريبا".

لكن المحللين يقولون إن آفاق المعدن النفيس لا تزال إيجابية عقب صعوده الكبير في الجلستين الماضيتين وسط مخاوف متزايدة من الركود التي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي لإنهاء دورة رفع الفائدة.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي استراتيجيات السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو "ما زلت أتوقع أن تسجل الأسعار مستويات قياسية وتواصل الارتفاع إلى 2100 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 25.25 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في عام عند 26.07 دولار في وقت سابق من الجلسة وتتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1040.07 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1512.88 دولار، ويتجه المعدنان أيضا إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.