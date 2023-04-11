سعر البتكوين.. العملة الافتراضية ترتفع لأكثر من 30 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لأكثر من 30 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ حزيران/يونيو الماضي، مدعومة بالمراهنة على اتجاه البنوك المركزية إلى تخفيف السياسات النقدية وهو ما سيعزز أداء العملات الرقمية خلال العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع البتكوين بنسبة 82% منذ بداية العام الحالي لتسجل أداء أفضل من أداء مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا الذي ارتفع بنسبة 19% وعلى أداء الذهب الذي ارتفع بنحو 10% منذ بداية العام الحالي.

وجاء الارتفاع السريع للعملات الرقمية لكي تعوض البتكوين التراجع الكبير الذي سجلته عندما انهار صندوق الاستثمار ثري آروز كابيتال مانجمنت في الصيف الماضي. ورغم ذلك مازالت البتكوين أقل من نصف أعلى قيمة وصلت إليها على الإطلاق في نوفمبر 2021.

وقال ديفيد بريكل مدير المبيعات في شركة باراديجم إن مستوى 30 ألف دولار أصبح بوضوح نقطة جذب نفسي، مضيفا: "السؤال الآن لماذا لا ترتفع البتكوين أكثر" مشيرا إلى أن العملة تبدو مستعدة لتسجيل المزيد من الارتفاع.

ويعود الارتفاع الجزئي للبتكوين إلى توقع توقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في ظل الأزمة المصرفية التي لاحت في أفق أسواق المال الأمريكية على خلفية انهيار أربعة بنوك أبرزها سيليكون فالي بنك "إس.في.بي) وسيجنتشر بنك في الشهر الماضي.