الأسهم الأوروبية تصعد مع ترقب إعلان بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، عقب عطلة طويلة فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم لمنطقة اليورو.

وبحلول الساعة 01:24 ظهراً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة أو ما يعادل 2.77 نقطة ليصل عند مستوي 461.71 نقطة.

ونما مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.64 في المائة أو ما يوازي 99.2 نقطة ليصل إلى 15697.11 نقطة، وربح مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 67.3 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة ليصل إلى 7392.03 نقطة.

وصعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.7 في المائة ما يعادل 30.2 نقطة ليبلغ مستوى 4339.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.39 في المائة أو ما يوازي 30.3 نقطة ليبلغ مستوي 7773.19 نقطة.