الروبل الروسي ينخفض أمام الدولار واليورو

انخفض سعر صرف العملة الروسية (الروبل) أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 13.53 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، وبحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بواقع 60.5 كوبيك ليصل إلى 78.02، وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 83.25 كوبيك متجاوزا حاجز 85 روبل لأول مرة منذ 20 أبريل 2022 ليبلغ 85.04 روبل (الروبل = 100 كوبيك).

