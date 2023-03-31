أصداء بي سي دبليو تحصد لقب "شركة العام في منطقة الشرق الأوسط"

حصدت شركة "أصداء بي سي دبليو"، شركة الاستشارات الرائدة في المنطقة، لقب "شركة العام في منطقة الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع "جوائز سيبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 2023"، وهي أرفع الجوائز العالمية في قطاع العلاقات العامة.

وينضم اللقب الجديد إلى سلسلة ألقاب "وكالة العام" التي حصدتها "أصداء بي سي دبليو" ليكون اللقب الرابع خلال الشهور القليلة الماضية، إذ حصدت الشركة لقب "أفضل شركة إعلامية للعام" خلال حفل توزيع جوائز "أريبيان بزنس للإنجاز" في شهر يناير، وجائزة "أفضل وكالة في الإمارات" و"أفضل وكالة علاقات عامة/اتصالات" خلال حفل توزيع جوائز مجلة Campaign السنوية في ديسمبر 2022.

وفي حفل توزيع جوائز "سيبر" لهذا العام، فاز استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي بالجائزة الذهبية للعام الثاني على التوالي عن فئة "الريادة الفكرية في العلاقات العامة" من "جوائز سيبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".

وفي هذا السياق، نوهت "بروفوك ميديا" بالإنجاز المتميز للشركة مؤكدة بأن أصداء بي سي دبليو‘ لطالما كانت إحدى الشركات الرائدة في قطاع استشارات العلاقات العامة في المنطقة، وما زالت تواصل جهودها في تغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى العلاقات العامة في الشرق الأوسط. فمنذ اليوم الأول، أحدثت الشركة تغييراً جذرياً في نموذج عمل القطاع من خلال استهداف قطاعات لم تعتمد على العلاقات العامة من قبل، من أمثال الإدارات الحكومية المحلية والشركات العائلية والعلامات التجارية الإقليمية الناشئة ذات الطموحات العالمية. وواصلت ’أصداء بي سي دبليو‘ أيضاً الابتكار في عام 2022 لتصبح أول شركة لاستشارات العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق وحدة مخصصة لاستشارات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية تحت اسم ’ون بوينت فايف5‘ لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المعنية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة".

وقال سونيل جون، مؤسس "أصداء بي سي دبليو" ورئيس "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لا ريب أن كل جائزة تحصدها أصداء بي سي دبليو تحظى بقيمة كبيرة في تاريخ شركتنا، لكن لجوائز سيبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مكانة وأهمية مميزة لأننا نجحنا في الفوز بها بعد منافسة قوية جداً. ويؤكد إحرازنا المركز الأول هذا العام مدى التزامنا بأعلى مستوى رفيع للخدمات المحترفة التي نقدمها لعملائنا، فنحن نؤمن أن الشغف والالتزام المتواصل هما الطريق الصحيح للنجاح. سيسهم هذا التكريم في تأكيد مكانتنا في المنطقة بأننا شركة استشارات العلاقات العامة المتكاملة التي تواصل الابتكار بجهود مجموعة من أفضل المواهب لنحقق قيمة استثنائية لعملائنا".