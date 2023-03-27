ارتفاع صادرات كازاخستان بنسبة 40% لأول مرة منذ عام 2012

ارتفعت صادرات كازاخستان بنسبة 40% من الناحية النقدية، لأول مرة منذ عام 2012، بحسب ما أوردته وكالة أنباء كازاخستان "كازينفورم"، الاثنين.

ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت صادرات كازاخستان خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام الماضي، لتصل إلى 84.4 مليار دولار، بالمقارنة مع الأرقام التي تم تسجيلها في عامي 2012 و2013.

وسجلت صادرات البلاد غير الأولية رقمًا قياسيًا بلغ حجمه 26.5 مليار دولار في عام 2022، بارتفاع نسبته 31.4%، فيما حققت صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية 8 مليارات دولار.

وكانت الصين وروسيا أكبر شريكين تجاريين لكازاخستان في عام 2022، حيث سجل كل منهما 37% من حجم التجارة الخارجية للبلاد.