الذهب يخسر 3 دولارات بعد مكاسب قوية الجلسة الماضية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 3 دولارات في المعاملات الفورية بعد مكاسبه قوية في الجلسة الماضية.



وبحلول الساعة 09:54 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.13 في المائة أو ما يعادل 3 دولارات ليصل إلى 1991.9 دولار للأونصة.



ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.07 في المائة أو ما يوازي 1.55 دولار لتصل إلى 1994.3 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.18 في المائة إلى 23.29 دولار، وزاد البلاتين 0.03 في المائة إلى 992.55 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.19 في المائة إلى 1421.5 دولار.