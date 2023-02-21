شركات الطيران اليابانية تعتزم تخفيف القيود المتعلقة بارتداء الكمامات ابتداء من 13 مارس المقبل

قالت رابطة شركات الطيران اليابانية على موقعها الإلكتروني إنه من المقرر أن تخفف الشركات من القيود المتعلقة بارتداء الكمامات ابتداء من 13 مارس المقبل، حيث سوف تسمح للركاب تقرير ما إذا كانوا يريدون ارتداء الكمامة أم لا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء أن القواعد الجديدة سوف تنطبق أيضا على مستخدمي المطارات والعاملين بشركات الطيران.

وقد سجلت اليابان الثلاثاء 19 ألفًا و202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 12 ألفًا و182 حالة مقارنة بأمس الاثنين. وسجلت العاصمة طوكيو 1451 حالة إصابة جديدة بارتفاع بواقع 941 حالة مقارنة بأمس، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان توداي.

وسجلت اليابان 72 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 33 مليونا و 120 ألف و 94 حالة إصابة، وحالات الوفاة 71 ألفا و 745 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.