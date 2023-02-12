عجز الميزان التجاري

ينشأ العجز التجاري عندما تفتقر الدولة إلى القدرة الفعالة على إنتاج منتجاتها، سواء كان ذلك بسبب نقص المهارات والموارد اللازمة لإنشاء تلك القدرة، أو بسبب تفضيل الحصول عليها من بلد آخر (مثل التخصص في سلعها الخاصة بكلفة أقل، أو للحصول على الكماليات).

ويكون العجز نتيجة تجاوز واردات الدولة صادراتها خلال فترة زمنية معينة، ويشار إليه أيضاً باسم «الميزان التجاري السلبي».

ويمكن حساب العجز على فئات مختلفة من المعاملات، مثل السلع والخدمات.

ويحدث العجز التجاري عندما يكون هناك صافي مبلغ سلبي أو رصيد سلبي في حساب المعاملات الدولية.

ويمكن حساب العجز التجاري أو صافي المبلغ على فئات مختلفة داخل حساب المعاملات الدولية، وتشمل هذه: السلع والخدمات، والحساب الجاري، ومجموع الأرصدة في الحسابات الجارية وحسابات رأس المال.

ويقيس الحساب المالي الأصول والخصوم المالية، على عكس المشتريات والمدفوعات في الحسابات الجارية وحسابات رأس المال.