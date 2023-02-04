"تسلا" ترفع أسعار سيارتها "موديل واي" في أمريكا

قامت شركة تسلا الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية، في وقت متأخر أمس الجمعة، بزيادة أسعار سيارتها "موديل واي" في السوق الأمريكية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن تكلفة السيارة "موديل واي لونج رينج" ارتفعت بواقع 1500 دولار لتصل إلى 54 ألفا و990 دولارا، في حين ارتفع سعر السيارة "موديل واي بيرفورمانس" بواقع ألف دولار إلى 57 ألفا و990 دولارا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أدخلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراءات لجعل المزيد من سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الأغراض مؤهلة للائتمان الضريبي المعدل حديثا، والخاص بالسيارات الكهربائية.

ومن شأن التغيير الذي أعلنته وزارة الخزانة أمس الجمعة، زيادة عدد المستهلكين الذين يمكنهم الاستفادة من الائتمان الضريبي، بقيمة 7500 دولار، عبر توسيع مفهوم كيف يتم تعريف سيارة رياضية نفعية.

وبموجب قانون خفض التضخم يمكن أن تتلقى السيارات الرياضية التي تبلغ تكلفتها ما يصل لـ80 ألف دولار ائتمانا ضريبيا.