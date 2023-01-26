آي بي إم تعتزم خفض عمالتها بنحو 4 آلاف وظيفة

تعتزم شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة متعددة الجنسيات آي بي إم خفض نحو 3900 وظيفة ، أو حوالي 1.5% من قوتها العاملة العالمية ، وذلك بحسب عدة تقارير إعلامية نقلا عن متحدث باسم الشركة.

وبحسب ما تردد قال المتحدث إن خفض الوظائف هو خطوة أخيرة بعد بيع الأصول وليس علامة على ضعف في أعمالها.

وأعلنت العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مؤخرا عن خفض الوظائف أو تجميد التوظيف وسط تباطؤ النمو.