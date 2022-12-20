الأسهم الأوروبية تتراجع في مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال مستهل تداولات اليوم، صوب أدني مستوياتها منذ نوفمبر الماضي.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 0.54% أو ما يعادل 2.34 نقطة ليصل عند مستوى 423.64 نقطة.

وهبط مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.73% ما يعادل 27.87 نقطة ليبلغ مستوى 3783.86 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 59.6 نقطة أو ما نسبته 0.92% ليصل إلى 6413.69 نقطة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.64% أو ما يوازي 88.81 نقطة ليصل إلى 13854.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.22% أو ما يوازي 15.97 نقطة ليبلغ مستوى 7345.34 نقطة.