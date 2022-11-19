يشير مصطلح سوق العمل إلى العرض والطلب على العمالة، حيث يوفر الموظفون العرض، فيما يوفر أرباب العمل الطلب.

وترتبط سوق العمل بشكل معقد بأسواق رأس المال والسلع والخدمات.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يتأثر العرض والطلب بديناميكيات السوق المحلية والدولية، فضلاً عن عوامل أخرى مثل الهجرة، وعمر السكان، ومستويات التعليم.

وتشمل التدابير ذات الصلة البطالة، والإنتاجية، ومعدلات المشاركة، وإجمالي الدخل، والناتج المحلي الإجمالي. وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، تتفاعل الشركات مع الموظفين، وتوظفهم، أو تطردهم، وترفع أو تقطع الأجور.

وتؤثر العلاقة بين العرض والطلب على عدد ساعات عمل الموظفين والتعويض الذي يتلقونه في الأجور والرواتب والمزايا. وقد يكون من الصعب تحديد وجهة نظر الاقتصاد الكلي في سوق العمل، لكن القليل من نقاط البيانات يمكن أن يعطي المستثمرين والاقتصاديين وصانعي السياسات فكرة عن صحتها، مثل البطالة.