تشير التجارة الإلكترونية إلى الشركات والأفراد الذين يشترون ويبيعون السلع والخدمات عبر الإنترنت.

وتعمل التجارة الإلكترونية في أنواع مختلفة من قطاعات السوق، ويمكن إجراؤها عبر الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

ويتوافر كل منتج وخدمة يمكن تخيلها تقريباً من خلال معاملات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك الكتب والموسيقى وتذاكر الطائرة والخدمات المالية، مثل الاستثمار في الأسهم والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

كما أنها تنطوي على أكثر من طرف، مع تبادل البيانات أو العملة لمعالجة المعاملة.

وتعد التجارة الإلكترونية، جزءاً من الصناعة الكبرى التي تُعرف باسم الأعمال الإلكترونية، والتي تتضمن جميع العمليات المطلوبة لإدارة شركة عبر الإنترنت.

وقد ساعدت التجارة الإلكترونية الشركات، لاسيما الصغيرة منها، على التوسع في السوق أكثر، من خلال توفير قنوات توزيع أرخص وأكثر كفاءة لمنتجاتها أو خدماتها.