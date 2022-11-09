بان كي مون يشارك في القمّة العالمية للسفر والسياحة في السعودية

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC ) عن مشاركة بان كي مون كأول متحدث رئيسي في قمّته العالمية المقبلة في المملكة العربية السعودية، التي ستنعقد في الفترة ما بين 28 نوفمبر و1 ديسمبر.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: “قضى بان كي مون حياته المهنية الحافلة في مجال الخدمة العامة، داعيًا إلى التعاون الدولي والسلام وداعمًا للتنمية المستدامة".

كما أضافت: "ستجمع فعاليتنا العديد من الشخصيات البارزة وذات التأثير في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، لمناقشة مستقبل القطاع وحمايته على المدى الطويل، والذي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لما له من تأثير على الاقتصاد وتوفير الوظائف في جميع أنحاء العالم".

وكان بان كي مون قد شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة من عام 2007 وحتى 2016، كثامن أمين عام يشغل هذا المنصب.

كما شغل بان كي مون منصب وزير خارجية كوريا الجنوبية من عام 2004 وحتى 2006، ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجموعة "القادة الكبار".

