تعرف قروض التعليم بأنها المبالغ التي يتم اقتراضها لتمويل العملية التعليمية في مرحلة ما بعد المرحلة الثانوية، لهدف تغطية المصروفات المتعلقة بالتعليم العالي في الولايات المتحدة.

وتهدف قروض التعليم إلى تغطية كلفة التعليم والكتب واللوازم ونفقات المعيشة.

وغالباً ما يتم تأجيل المدفوعات أثناء وجود الطلاب في الكلية، واعتماداً على المُقرض، يتم تأجيلها في بعض الأحيان لمدة ستة أشهر إضافية بعد الحصول على درجة علمية. ويتم إصدار قروض التعليم لغرض الالتحاق بكلية أو جامعة معتمدة والسعي للحصول على درجة أكاديمية. ويمكن الحصول على قروض التعليم من الحكومة أو من خلال مصادر الإقراض من القطاع الخاص.

وغالباً ما تقدم القروض الفيدرالية معدلات فائدة منخفضة، ويقدم بعضها أيضاً فائدة مدعومة.

وعلى الرغم من وجود مجموعة متنوعة من قروض التعليم، فإنه يمكن تقسيمها بشكل عام إلى نوعين أساسيين: القروض الفيدرالية التي ترعاها الحكومة، والقروض الخاصة.